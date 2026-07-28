Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß mit Baum

Grevenbroich (ots)

Am Montag (27.07.), gegen 11:55 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Grevenbroicher mit einem Pkw die K43 in Richtung Elsen. Nach ersten Ermittlungen kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum, welcher sich rechts neben der Fahrbahn befand.

Die 24-jährige Beifahrerin aus Grevenbroich wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Pkws verletzte sich leicht.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Die Straße wurde bedarfsmäßig vorübergehend gesperrt.

Ob ein Fahrfehler ursächlich für den Unfall war, wird ermittelt.

Dazu hat das Verkehrskommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14012)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell