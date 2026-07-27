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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vermisstenfahndung

Vermisstenfahndung (ots)

Angehörige haben eine 63-jährige Frau als vermisst gemeldet, nachdem seit Donnerstag (16.07.2026) kein Kontakt mehr zu ihr bestand. Die bisherigen Suchmaßnahmen sowie die Überprüfung möglicher Anlaufstellen verliefen ohne Erfolg. Da die 63-Jährige auf Medikamente angewiesen ist, kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste ist vermutlich mit einem blauen Opel Corsa mit Kehler Zulassung (KEL-) unterwegs. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, von schlanker Statur, hat dunkelbraune Haare und trägt eine Brille. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0781 21-2820 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle über den Notruf 110 entgegen.

Öffentlichkeitsfahndung mit Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/kehl-vermisstenfahndung/

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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