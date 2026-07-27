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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gartenmöbel geraten in Brand

Neuss (ots)

Auf einem Grundstück an der Xantener Straße im Barbaraviertel sind am Samstag (25.07.), in der Zeit von 03:20 bis 04:20 Uhr, aus bislang unbekannten Gründen Gartenmöbel in Brand geraten.

Durch die Hitze der Flammen wurde die Fassade der angrenzenden Diskothek beschädigt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Hinweise auf die Brandursache liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

 
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