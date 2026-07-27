Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand in ehemaliger Tennishalle

Dormagen (ots)

Am Samstag (25.07.) kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Brand in einer leerstehenden Tennishalle am Mühlenbuschweg in Straberg. Nach ersten Erkenntnissen brannten etwa 5 Quadratmeter Unrat auf dem Boden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.

Ein Zeuge hatte in diesem Zusammenhang drei Jungen im Alter von elf bis fünfzehn Jahren gesehen. Sie waren zur Rückseite des Gebäudes gegangen und wenig später in Richtung Mühlenbuschweg davongelaufen. Unmittelbar danach bemerkte der Zeuge Rauch.

Eines der Kinder soll einen Rucksack getragen haben. Die Jungen sollen nach Angaben des Zeugen Russisch oder Ukrainisch gesprochen haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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