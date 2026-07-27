Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Vermisster Jugendlicher wieder da
Kaarst (ots)
Der vermisste Jugendliche, der am Donnerstag, 23. Juli, aus einer pädagogischen Einrichtung in Kaarst abgängig war, ist wohlbehalten wieder da.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher eingestellt, der Link im Fahndungsportal ist nicht mehr funktionstüchtig.
Die Polizei dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung bei der Suche nach dem Jugendlichen. (-14015)
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