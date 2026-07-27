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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster Jugendlicher wieder da

Kaarst (ots)

Der vermisste Jugendliche, der am Donnerstag, 23. Juli, aus einer pädagogischen Einrichtung in Kaarst abgängig war, ist wohlbehalten wieder da.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher eingestellt, der Link im Fahndungsportal ist nicht mehr funktionstüchtig.

Die Polizei dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung bei der Suche nach dem Jugendlichen. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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