Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche der vergangenen Woche

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 24. Juli, 12 Uhr, und Sonntag, 26. Juli, 8 Uhr, wurde am Finkenweg in Korschenbroich eingebrochen. Die unbekannten Tatverdächtigen gelangten offenbar in das Einfamilienhaus, indem sie zunächst die Tür zum Wintergarten und anschließend die Terrassentür aufhebelten. Im Inneren wurden mehrere Räume durchwühlt. Offenbar rissen die Einbrecher auch einen rund 200 Kilo schweren, an der Wand verankerten Tresor hinaus und bugsierten ihn über ein Fenster nach draußen. Wie der Tresor abtransportiert wurde, ist genauso wie Art und Höhe der Beute noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 14 aufgenommen hat.

Insgesamt ist es im Laufe der vergangenen Woche zu 13 Einbrüchen gekommen. Viermal schlugen die Einbrecher dabei in Jüchen zu, drei Taten wurden in Grevenbroich registriert, jeweils zwei in Neuss und Meerbusch sowie jeweils eine Tat in Dormagen und Korschenbroich.

Die Tat in Dormagen sowie jeweils eine in Grevenbroich, Jüchen und Neuss blieben nach aktuellem Ermittlungsstand im Versuch stecken.

In allen Fällen nehmen die Ermittler Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei rät gerade bei sommerlichen Temperaturen zur Vorsicht: Auch, wenn es heiß ist, sollten Türen und Fenster nicht offenbleiben, wenn Sie nicht im Haus sind. Solche Einstiegsmöglichkeiten werden von Verbrechern ausgenutzt, um sich unerlaubt Zutritt zu verschaffen. Halten Sie die Augen offen und verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110.

(-14015)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell