Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Frau zündet Auto an

Dormagen (ots)

Eine 38 Jahre alte Frau aus Dormagen soll am Sonntag (26.07.) gegen 06:50 Uhr am Raphaelsweg das Auto eines Nachbarn in Brand gesteckt haben. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie die Frau einen mit Zeitungspapier und einer Flüssigkeit gefüllten Putzeimer anzündete und ihn unter das Auto stellte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Durch die Hitze der Flammen wurde auch die Fensterscheibe eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt.

Die psychisch auffällige Frau hatte sich zunächst vom Tatort entfernt, war später jedoch wieder selbstständig zurückgekehrt und wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen. (-14014)

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