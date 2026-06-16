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Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Diebstähle an E-Ladesäulen

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen mehrerer Kabeldiebstähle an E-Ladesäulen in der Stadt.

Dellviertel: Zwischen Samstagabend (13. Juni, 20 Uhr) und Montagmorgen (15. Juni 5 Uhr) schnitten Unbekannte Kabel an zwei E-Ladesäulen an einem Parkplatz eines Discounters an der Kommandantenstraße ab und stahlen sie.

Wanheimerort: In der Nacht zu Montag (15. Juni, gegen 1 Uhr) meldete sich der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bei der Polizei, um einen Diebstahl an einem Baumarkt-Parkplatz an der Düsseldorfer Straße zu melden. Auch an den drei dort stehenden E-Ladesäulen waren Kabel abgetrennt und gestohlen worden.

Rumeln: Auch an einem Parkplatz an der Rathausallee wurden Kabel von E-Ladesäulen abgetrennt. Der Diebstahl wurde der Polizei in der Nacht zu Dienstag (16. Juni) um 1 Uhr gemeldet.

Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 35 oder 36 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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