POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Diebstähle an E-Ladesäulen
Duisburg (ots)
Die Polizei sucht Zeugen mehrerer Kabeldiebstähle an E-Ladesäulen in der Stadt.
Dellviertel: Zwischen Samstagabend (13. Juni, 20 Uhr) und Montagmorgen (15. Juni 5 Uhr) schnitten Unbekannte Kabel an zwei E-Ladesäulen an einem Parkplatz eines Discounters an der Kommandantenstraße ab und stahlen sie.
Wanheimerort: In der Nacht zu Montag (15. Juni, gegen 1 Uhr) meldete sich der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bei der Polizei, um einen Diebstahl an einem Baumarkt-Parkplatz an der Düsseldorfer Straße zu melden. Auch an den drei dort stehenden E-Ladesäulen waren Kabel abgetrennt und gestohlen worden.
Rumeln: Auch an einem Parkplatz an der Rathausallee wurden Kabel von E-Ladesäulen abgetrennt. Der Diebstahl wurde der Polizei in der Nacht zu Dienstag (16. Juni) um 1 Uhr gemeldet.
Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 35 oder 36 zu melden.
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