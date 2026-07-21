PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermeintliches Probeputzen - Festnahme

Dormagen (ots)

Am Dienstag (16.06.) berichteten wir über einen Betrug in Dormagen unter dem Titel: Vermeintliche Haushaltshilfe entwendet Schmuck (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6295424) Im Juni hatte eine Tatverdächtige bei einem Probeputzen den Schmuck einer Dormagenerin aus dem Haus entwendet. Die Kriminalpolizei hatte dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Am Montag (20.07.) konnte die aus Juni geschädigte Dormagenerin die Tatverdächtige dann erneut auf einem Onlineportal wiedererkennen und fragte die vermeintliche Putzkraft über ein Familienmitglied erneut an.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss erhielt darüber Kenntnis und begab sich ebenfalls zur verabredeten Örtlichkeit. Gegen 9 Uhr fuhr ein Fahrzeug, welches mit zwei Männern und einer Frau besetzt war, an der Adresse vor und die vermeintliche Putzkraft begab sich in das Haus. Dort konnte die 19-jährige Tatverdächtige von den eingesetzten Beamten festgenommen werden.

Als die beiden Männer bemerkten, dass die 19-Jährige festgenommen wurde, eilten diese zum Auto zurück.

Ein Beamter versuchte noch, die beiden Personen am Fahrzeug anzusprechen. Doch diese flüchteten mit quietschenden Reifen von der Örtlichkeit. Dabei wurde der Polizist leicht verletzt.

Weitere Beamte konnten das Fahrzeug auf Höhe eines Lebensmittelmarkts "Am weißen Stein" in Dormagen stoppen und die beiden Männer, zwei 23-Jährige, einer ohne festen Wohnsitz und einer aus Oberhausen, festnehmen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Alle drei Personen sind polizeilich bekannt und wurden zwecks kriminalpolizeilicher Ermittlungen zu einer Wache gebracht.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt: Im Umgang mit Fremden ist ein gesundes Misstrauen angeraten. Betrügerinnen und Betrüger geben sich als Handwerker, Bankmitarbeiter oder Polizeibeamte aus, um so an Geld und Wertsachen zu kommen. Doch wer die Tricks kennt, kann den Versuch vereiteln. Zusätzlich rät die Polizei, Freunden und Angehörigen von älteren Menschen, diese zum Thema Betrug zu sensibilisieren. Hier finden Sie weitere Informationen zu den gängigen Betrugsmaschen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (-14012)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 08:47

    POL-NE: Zu zweit auf E-Scooter gefahren: 14-Jähriger stürzt und verletzt sich schwer

    Neuss (ots) - Am Montagabend, 20. Juli, ist es kurz vor 20 Uhr auf der Albert-Schatz-Straße zu einem Unfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 14-Jähriger mit einem E-Scooter die Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Dabei stand auch eine zweite Person auf dem Roller. Als dem E-Scooter ein Pkw entgegenkam, leitete der 14-Jährige ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 13:58

    POL-NE: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

    Jüchen (ots) - Unbekannte sind nach ersten Erkenntnissen in der Zeit von Freitag (17.07.) 17:00 Uhr bis Samstag (18.07.) 17:30 Uhr in das Gerätehaus der Feuerwehr Jüchen eingebrochen. Die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge und Geräte sowie einen Tresor mit Bargeld. Die Ermittlungen zum Tathergang und Tatverdächtigen hat das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich übernommen. Es werden Zeugen gesucht die Hinweise ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 13:42

    POL-NE: Neusserin nach Zusammenstoß schwer verletzt

    Neuss (ots) - Am Freitag (17.07.), gegen 10:08 Uhr, befuhr eine 70-jährige Neusserin mit ihrem Krankenfahrstuhl die Bergheimer Straße auf dem Fahrradweg in Richtung "Am Südpark". Nach ersten Erkenntnissen wollte sie die Kreuzung auf Höhe der Lupinenstraße queren. Ein unbekannter Fahrzeugführer, welcher die Bergheimer Straße aus Richtung "Am Südpark" befuhr, beabsichtigte links auf die Lupinenstraße abzubiegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren