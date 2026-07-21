Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermeintliches Probeputzen - Festnahme

Dormagen (ots)

Am Dienstag (16.06.) berichteten wir über einen Betrug in Dormagen unter dem Titel: Vermeintliche Haushaltshilfe entwendet Schmuck (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6295424) Im Juni hatte eine Tatverdächtige bei einem Probeputzen den Schmuck einer Dormagenerin aus dem Haus entwendet. Die Kriminalpolizei hatte dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Am Montag (20.07.) konnte die aus Juni geschädigte Dormagenerin die Tatverdächtige dann erneut auf einem Onlineportal wiedererkennen und fragte die vermeintliche Putzkraft über ein Familienmitglied erneut an.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss erhielt darüber Kenntnis und begab sich ebenfalls zur verabredeten Örtlichkeit. Gegen 9 Uhr fuhr ein Fahrzeug, welches mit zwei Männern und einer Frau besetzt war, an der Adresse vor und die vermeintliche Putzkraft begab sich in das Haus. Dort konnte die 19-jährige Tatverdächtige von den eingesetzten Beamten festgenommen werden.

Als die beiden Männer bemerkten, dass die 19-Jährige festgenommen wurde, eilten diese zum Auto zurück.

Ein Beamter versuchte noch, die beiden Personen am Fahrzeug anzusprechen. Doch diese flüchteten mit quietschenden Reifen von der Örtlichkeit. Dabei wurde der Polizist leicht verletzt.

Weitere Beamte konnten das Fahrzeug auf Höhe eines Lebensmittelmarkts "Am weißen Stein" in Dormagen stoppen und die beiden Männer, zwei 23-Jährige, einer ohne festen Wohnsitz und einer aus Oberhausen, festnehmen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Alle drei Personen sind polizeilich bekannt und wurden zwecks kriminalpolizeilicher Ermittlungen zu einer Wache gebracht.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt: Im Umgang mit Fremden ist ein gesundes Misstrauen angeraten. Betrügerinnen und Betrüger geben sich als Handwerker, Bankmitarbeiter oder Polizeibeamte aus, um so an Geld und Wertsachen zu kommen. Doch wer die Tricks kennt, kann den Versuch vereiteln. Zusätzlich rät die Polizei, Freunden und Angehörigen von älteren Menschen, diese zum Thema Betrug zu sensibilisieren. Hier finden Sie weitere Informationen zu den gängigen Betrugsmaschen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (-14012)

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