Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zu zweit auf E-Scooter gefahren: 14-Jähriger stürzt und verletzt sich schwer

Neuss (ots)

Am Montagabend, 20. Juli, ist es kurz vor 20 Uhr auf der Albert-Schatz-Straße zu einem Unfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 14-Jähriger mit einem E-Scooter die Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Dabei stand auch eine zweite Person auf dem Roller. Als dem E-Scooter ein Pkw entgegenkam, leitete der 14-Jährige offenbar unvermittelt eine Vollbremsung ein. Dabei verlor er vermutlich die Kontrolle, geriet zunächst auf den Gehweg und stürzte schließlich, wobei er sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzte. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sein Sozius blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die genauen Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Weiterführende Zeugenhinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Zudem erinnert die Polizei an die geltenden Regelungen beim Führen von E-Scootern: Das Fahren ist erst ab einem Alter von 14 Jahren erlaubt. Das Befahren von Gehwegen ist verboten - E-Scooter müssen, falls vorhanden, Radwege und andernfalls die Straße nutzen. Außerdem darf immer nur eine Person auf dem Scooter fahren. Obwohl hier keine Pflicht besteht, rät die Polizei dringend dazu, einen Schutzhelm zu tragen. Dieser kann zwar nicht vor einem Unfall schützen, aber schwerwiegende - möglicherweise lebensbedrohliche - Folgen vermeiden. (-14015)

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