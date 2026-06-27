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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei geht in Zusammenarbeit mit Ortsgemeinden Pluwig und Gusterath gegen Vandalismus vor

Trier (ots)

Die Ortsgemeinden Pluwig und Gusterath verzeichnen seit Monaten eine deutliche Zunahme von Vandalismus und Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum. Betroffen sind öffentliche Einrichtungen, darunter die Sporthalle, Spielplätze, Sportanlagen und Bushaltestellen. Insbesondere im vergangenen Jahr hat sich die Situation deutlich verschärft.

Mutwillige Beschädigungen durch Schmierereien auf Containern und Bushaltestellen, zerstörte Mülleimer, Zäune und Spielgeräte sowie herumliegender Müll verursachen nicht nur erhebliche Kosten, sondern beeinträchtigen auch das Ortsbild und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Besonders betroffen machen die Gemeinde Pluwig zwei aktuelle Vorfälle:

Am Pfingstwochenende drangen Kinder und Jugendliche in die Sporthalle ein und beschädigten den Hallenboden durch das Umherfahren mit E-Scootern.

Auf dem Kunstrasenplatz verteilten zwei 12-jährige Kinder dort Glasscherben auf dem Spielfeld. Diese konnten beseitigt werden, bevor Personen zu Schaden kamen.

Die Gemeinden machen deutlich, dass Sachbeschädigungen künftig konsequent zur Anzeige gebracht werden. Hier erfolgt ein eindringlicher Appell an Eltern und Erziehungsberechtigte, mit ihren Kindern und Jugendlichen über einen respektvollen Umgang mit öffentlichem Eigentum sowie ein rücksichtsvolles Miteinander zu sprechen.

Die Ortsgemeinden und die Polizei Trier bitten die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit und darum, verdächtige Beobachtungen zu melden, um weitere Schäden zu verhindern und die öffentlichen Einrichtungen dauerhaft für alle Bürgerinnen und Bürger nutzbar zu erhalten.

Die Polizei Trier begegnet den Vorfällen mit verstärkter Präsenz in den Ortschaften.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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