Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Jüchen (ots)

Unbekannte sind nach ersten Erkenntnissen in der Zeit von Freitag (17.07.) 17:00 Uhr bis Samstag (18.07.) 17:30 Uhr in das Gerätehaus der Feuerwehr Jüchen eingebrochen.

Die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge und Geräte sowie einen Tresor mit Bargeld.

Die Ermittlungen zum Tathergang und Tatverdächtigen hat das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich übernommen.

Es werden Zeugen gesucht die Hinweise geben können. Diese nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. (-14011)

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