Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusserin nach Zusammenstoß schwer verletzt

Neuss (ots)

Am Freitag (17.07.), gegen 10:08 Uhr, befuhr eine 70-jährige Neusserin mit ihrem Krankenfahrstuhl die Bergheimer Straße auf dem Fahrradweg in Richtung "Am Südpark". Nach ersten Erkenntnissen wollte sie die Kreuzung auf Höhe der Lupinenstraße queren. Ein unbekannter Fahrzeugführer, welcher die Bergheimer Straße aus Richtung "Am Südpark" befuhr, beabsichtigte links auf die Lupinenstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der Neusserin.

Der Unbekannte flüchtete mit seinem weißen Pkw nach der Kollision in Richtung Weinstockstraße.

Die 70-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie den unbekannten Fahrzeugführer.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen Außerdem erinnert die Polizei an die Pflicht aller Unfallbeteiligten, sich vor Ort um die Aufklärung zu kümmern. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort - Fahrerflucht genannt - ist kein Kavaliersdelikt und kann Geldstrafen oder den Verlust der Fahrerlaubnis nach sich ziehen. (-14012)

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