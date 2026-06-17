Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahrer eines silbernen BMW verletzt zwei Personen leicht und verlässt Unfallstelle - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45356 E.-Gerschede: Vorgestern Nachmittag (15. Juni) soll der Fahrer eines silbernen BMW (vermutlicher BMW 5er) in der Levinstraße zwei Personen (w/29 und m/33) leicht verletzt und anschließend die Unfallstelle verlassen haben. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Fahrer.

Die 29-Jährige stand nach eigenen Aussagen am Fahrbahnrand, als der Fahrer des silbernen BMW sie touchiert haben soll. Anschließend habe er angehalten und sei ausgestiegen. Dann soll es zu einem Streit zwischen ihm, der 29-Jährigen und ihrem Begleiter gekommen sein, infolgedessen der Unbekannte wieder in seinen Wagen stieg.

Aufgrund des lautstarken Gesprächs war ein Nachbar (33) aus dem Haus gekommen. Dieser wollte den Unbekannten in seinem BMW zur Rede stellen. Stattdessen soll der Unbekannte angefahren sein, den 33-Jährigen aufgeladen und ihn wenige Meter später zum Sturz gebracht haben. Anschließend soll der Unbekannte davon gefahren sein.

Die Polizei sucht nun nach dem Autofahrer und/oder Zeugen, die die Situation beobachtet haben. Diese können der Polizei Essen Hinweise unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de geben./SyC

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