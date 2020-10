Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeikontrollen - Verdächtiger hatte Drogen dabei

Meerbusch/Neuss (ots)

Am Mittwoch (14.10.), gegen 23:00, weckte im Bereich der Hauptstraße in Lank-Lantum ein verdächtiges Duo das Interesse einer Polizeistreife. Als einer der beiden Männer die Beamten entdeckte, verschwand er nervös über einen Fußweg und legte augenscheinlich etwas in einem Gebüsch ab. Der Grund für sein auffälliges Verhalten war schnell gefunden: Bei der Kontrolle fanden die Polizisten zwei Plastiktütchen, versteckt an einer Mauer im beschrieben Strauchwerk, in denen sich einige Gramm Cannabis befanden. Da der 49-Jährige im Verdacht steht, gewerbsmäßigen Handel mit dem aufgefundenen Rauschgift zu betreiben, nahmen ihn die Polizisten vorläufig fest. Da er ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde zur Durchführung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung fällig.

Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Fachkommissariats.

Ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Neuss geriet, gegen 12:45 Uhr, an der Heerdterbuschstraße im Neusser Barbaraviertel ins Visier der Polizei. Da ein Drogenvortest positiv ausgefallen war, musste er zwecks Blutprobe mit zur Polizeiwache. Wer unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet sich und andere. Beim ersten Verstoß dieser Art droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie zwei Punkte in "Flensburg" und ein Fahrverbot von einem Monat.

