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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nacktfotos, Pfefferspray und Randale

Iserlohn (ots)

Ein 15-Jähriger verhielt sich richtig und ließ sich nicht erpressen. Er chattete via Messenger mit einer ihm persönlich nicht bekannten Person und man tauschte intime Bilder aus. Danach folgte die Geldforderung, sonst würde man die Fotos veröffentlichen. Anstatt Geld zu zahlen, informierte er mit seinem Vater zusammen die Polizei. Die ermittelt nun wegen Erpressung und rät dringend davon ab, sich auf solche Zahlungen einzulassen. Das Geld ist meist weg und es folgen neue Forderungen. Gehen Sie vorsichtig mit ihren Daten und Bildern um. Bei Missbrauch oder Täuschung: Polizei einschalten, Kontakt beenden.

Zwei Letmather sorgten in der vergangenen Nacht für Aufsehen an der Schwerter Straße. Nach ersten Angaben hatte ein 43-Jähriger um 00.30 Uhr auf der Straße gestanden und herumgebrüllt. Ein Anwohner habe ihn zur Ruhe ermahnt, danach folgten Beleidigungen. Als der Anwohner dann vor die Haustür trat, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 43-Jährige hätte demnach die Fäuste erhoben, der Anwohner wiederum hätte Pfefferspray versprüht. Die Polizei trennte beide Parteien, stellte das Pfefferspray sicher und fertigte gegen beide Parteien Anzeigen. Dem 43-Jährigen wurden die Augen von einer Rettungswagenbesatzung ausgespült. Wer den Streit beobachtet hat, möge sich an die 0237191990 wenden.

Ein 39-Jähriger trat gestern gegen 18 Uhr gegen mehrere Fahrzeuge an der Mendener Straße. Wie sich herausstellte, war er stark aufgebracht und hatte durch die Tritte mindestens zwei Fahrzeuge oberflächlich beschädigt. Passanten hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Nach Beruhigung konnte der Mann später entlassen werden. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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