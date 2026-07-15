Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diesel-Diebstahl

Einbruch in Kläranlage

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten Diesel aus dem Tank eines LKW. Hierfür brachen sie den Tankdeckel auf. Das Fahrzeug stand auf dem Rastplatz Rothenstein auf der A45 in Richtung Dortmund. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Dienstag. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

Zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen gelangten unbekannte Täter gewaltsam auf das Gelände einer Kläranlage an der Volmestraße. Über ein Fenster verschafften sie sich Zutritt zu einem Gebäude, aus dem sie Werkzeuge, darunter zwei Freischneider, mitgehen ließen. Wer hat die Tat mitbekommen? Hinweise zur Identität der Täter nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

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