Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis: Ermittlungen nach versuchtem Tötungsdelikt

Iserlohn (ots)

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurden gestern Abend zu einer Wohnung an der Peterstraße gerufen. Dort trafen sie auf einen 29-jährigen Iserlohner, der Schnitt- und Stichverletzungen aufwies. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei wurde hinzugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es im Vorfeld zu einer innerfamiliären Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und einem 52-jährigen Mann gekommen sein. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen soll der Tatverdächtige beim Amtsgericht Iserlohn vorgeführt werden. Das Ergebnis steht noch aus. Die Ermittlungen zum Tatablauf und den Hintergründen der Auseinandersetzung wurden aufgenommen. (dill)

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