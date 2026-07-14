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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Menden (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag ereignet hat, nach dem Verursacher sowie nach Zeugen des Vorfalls. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 10 und 17 Uhr einen weißen Skoda Yeti. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf der Walburgisstraße in Höhe der Hausnummer 40, gegenüber der Einmündung zur Lessingstraße, am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Schwitter Weg geparkt. Der Unbekannte touchierte den Wagen mutmaßlich beim Vorbeifahren. An der Fahrertür des Skoda entstanden dadurch horizontal verlaufende Kratzer sowie eine große Delle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02373 / 9099-0. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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