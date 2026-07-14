Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Fahrradunfall am Seilersee

Iserlohn (ots)

Um 6.10 Uhr kollidierten heute zwei Radfahrer nahe eines Toilettenhäuschens am Seilersee. Ein 41-jähriger Iserlohner war auf der Seeuferstraße auf dem Weg in Richtung Zentrum unterwegs, als ein männlicher Radfahrer vom Gehweg in Höhe der Toiletten plötzlich gegen sein Fahrrad fuhr. Der Iserlohner stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Der Verursacher, der als ca. 30-50 jähriger Mann mit schwarzem Vollbart, Sommersprossen und von kräftiger Statur beschrieben wird, fuhr nach dem Unfall weiter. Er fuhr ein älteres Fahrrad mit hellem Rahmen und trug eine Basecap. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Iserlohn unter der Rufnummer 02371-9199-0 zu melden. (lubo)

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