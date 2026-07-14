Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfall an der Knapper Straße

Lüdenscheid (ots)

Nach einem Unfall am vergangenen Donnerstag an der Knapper Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 11.45 Uhr stellte ein 53-jähriger Pkw-Fahrer seinen Wagen in einer Parkbucht an der rechten Straßenseite ab und stieg an der Fahrbahnseite aus seinem Pkw aus. Weil sich ein roter Pkw näherte, wartete er neben seinem Wagen. Doch der rote Pkw fuhr so dicht an ihm vorbei, dass er seinen Arm touchierte. Der leicht verletzte 53-Jährige notierte das Kennzeichen und rief die Polizei. Die sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell