PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach Rollerdieb

Hemer (ots)

Gestern Morgen wurde ein E-Scooter aus einer Garage an der De-Fries-Straße entwendet. Eine Anwohnerin hatte kurz nach 6 Uhr ihre Garage kurzzeitig offenstehen. In der Zeit nutzten Unbekannte offenbar die Chance und nahmen den mit einem Fahrradschloss gesicherten E-Scooter an sich. Wer hat gestern Morgen etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter 0237290990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 08:35

    POL-MK: Diesel-Diebstahl / Einbruch in Kläranlage

    Meinerzhagen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten Diesel aus dem Tank eines LKW. Hierfür brachen sie den Tankdeckel auf. Das Fahrzeug stand auf dem Rastplatz Rothenstein auf der A45 in Richtung Dortmund. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Dienstag. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. Zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen gelangten unbekannte Täter gewaltsam auf das Gelände einer Kläranlage an der ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 15:00

    POL-MK: Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Zeugen

    Menden (ots) - Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag ereignet hat, nach dem Verursacher sowie nach Zeugen des Vorfalls. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 10 und 17 Uhr einen weißen Skoda Yeti. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf der Walburgisstraße in Höhe der Hausnummer 40, gegenüber der Einmündung zur Lessingstraße, am rechten Fahrbahnrand in ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 14:00

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfall an der Knapper Straße

    Lüdenscheid (ots) - Nach einem Unfall am vergangenen Donnerstag an der Knapper Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 11.45 Uhr stellte ein 53-jähriger Pkw-Fahrer seinen Wagen in einer Parkbucht an der rechten Straßenseite ab und stieg an der Fahrbahnseite aus seinem Pkw aus. Weil sich ein roter Pkw näherte, wartete er neben seinem Wagen. Doch der rote Pkw fuhr so dicht an ihm vorbei, dass er seinen Arm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren