Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Suche nach Rollerdieb
Hemer (ots)
Gestern Morgen wurde ein E-Scooter aus einer Garage an der De-Fries-Straße entwendet. Eine Anwohnerin hatte kurz nach 6 Uhr ihre Garage kurzzeitig offenstehen. In der Zeit nutzten Unbekannte offenbar die Chance und nahmen den mit einem Fahrradschloss gesicherten E-Scooter an sich. Wer hat gestern Morgen etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter 0237290990 entgegen. (lubo)
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