Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Gemeinsamer Kontrolleinsatz der KPB Unna im Rahmen der RoadPol-Aktionswoche "Alcohol and Drugs mit dem PP Hamm und der KPB Soest

Soest (ots)

Im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche des European Roads Policing Network (RoadPol) mit dem Schwerpunkt "Alcohol and Drugs" beteiligte sich die Kreispolizeibehörde Unna am Montag, 16. Juni 2026, an einem gemeinsamen Kontrolleinsatz in Soest. Der Einsatz wurde federführend von der Kreispolizeibehörde Soest durchgeführt und durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Hamm sowie der Kreispolizeibehörde Unna unterstützt.

Die Kontrollmaßnahmen fanden an einer stationären Kontrollstelle am Boleweg in Soest sowie im Bereich des Soester Bahnhofs und der Innenstadt statt. Ziel der Kontrollen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln konsequent zu ahnden.

Im Verlauf des Einsatzes wurden insgesamt 52 Betäubungsmittel-Vortests durchgeführt. In fünf Fällen ergab sich der Verdacht, dass Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Gegen die Betroffenen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und Blutproben angeordnet.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte zwei Verkehrsteilnehmer fest, die ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs waren. Gegen einen E-Scooter-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet, da an seinem Fahrzeug ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war.

Bei vier Fahrzeugen wurden unzulässige technische Veränderungen festgestellt, durch die die Betriebserlaubnis erloschen war. Zudem ahndeten die Einsatzkräfte Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz, Mängel bei der Ladungssicherung sowie eine Überladung.

Im Bereich des Soester Bahnhofs kontrollierten die Beamtinnen und Beamten außerdem eine Person, gegen die ein Haftbefehl vorlag. Die offene Geldforderung konnte noch vor Ort beglichen werden, sodass eine Inhaftierung nicht erforderlich wurde.

Die Ergebnisse des Einsatzes verdeutlichen erneut die Bedeutung gezielter Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Die Kreispolizeibehörde Unna wird sich auch künftig an gemeinsamen Kontrollaktionen im Rahmen der RoadPol-Aktionswochen beteiligen.

Die Kreispolizeibehörde Unna bedankt sich ausdrücklich bei der Kreispolizeibehörde Soest für die hervorragende Organisation des Einsatzes sowie bei den eingesetzten Kräften des Polizeipräsidiums Hamm und der Kreispolizeibehörde Soest für die stets professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

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