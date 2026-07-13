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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einstellung der öffentlichen Suche nach 15-Jähriger

Iserlohn (ots)

Bezugsmeldung:

Öffentlichkeitsfahndung: 15-Jährige aus Iserlohn vermisst (07.07.2026 - 15:26)

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Havelland haben die Vermisste in Nauen angetroffen. Die Fahndung wird daher eingestellt. Die Polizei dankt allen Hinweisgebern. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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