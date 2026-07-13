Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einstellung der öffentlichen Suche nach 15-Jähriger
Iserlohn (ots)
Bezugsmeldung:
Öffentlichkeitsfahndung: 15-Jährige aus Iserlohn vermisst (07.07.2026 - 15:26)
Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Havelland haben die Vermisste in Nauen angetroffen. Die Fahndung wird daher eingestellt. Die Polizei dankt allen Hinweisgebern. (dill)
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