POL-MK: Fahrzeuge demoliert

Werdohl (ots) - Von Donnerstag auf Freitag wollten Unbekannte in eine Apotheke an der Bahnhofstraße einbrechen. Sie hebelten an der Tür, gelangten jedoch nicht ins Innere. Nun ermittelt die Kripo. Nachdem eine 88-Jährige am Samstagmittag an der Lennepromenade dreist bestohlen wurde, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 12 Uhr war die Seniorin in Höhe des Goetheparkplatzes unterwegs. Eine junge Dame verwickelte sie in ein Gespräch und fragte sie nach dem Weg. Die Seniorin ...

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