Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahrzeuge demoliert
Lüdenscheid (ots)
Im Bereich der Wehberger Straße wurden von Freitag auf Samstag mehrere Fahrzeuge zerkratzt. Acht Anzeigen wegen Sachbeschädigung liegen der Polizei vor. Nun werden Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges gehört oder gesehen haben. Hinweise an die 0235190990. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell