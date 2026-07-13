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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gefährlicher Eingriff: Gully und Schilder umdekoriert

Menden (ots)

Unbekannte haben am Wochenende an der Droste-Hülshoff-Straße für Gefahr gesorgt. Sie knickten in der Nacht auf Sonntag ein Vorfahrtsschild und ein Temposchild nahe des Bräukerwegs um und entfernten einen Gullydeckel aus der Straße. Auch eine Baustelle wurde durch die Vandalen umdekoriert, die Polizei sicherte die Stelle ab und richtete die Schilder wieder auf. Nun wird wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Hinweise nimmt die 0237390990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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