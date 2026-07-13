Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Samstag: Bilanz nach Polizeipräsenz in der Innenstadt

Iserlohn (ots)

Die Polizei zeigte gemeinsam mit dem Ordnungsamt am Samstag in der Innenstadt Präsenz und stellte mehrere Gegenstände sicher. So wurden insbesondere Fußgängerzone, Fritz-Kühn-Platz und Umgebung ins Visier der Beamten genommen. Dort fand zudem eine Veranstaltung statt. In den Nachmittags- und Abendstunden konnten so vier Messer sichergestellt werden. Sie haben bei einer Veranstaltung nichts zu suchen, es folgt ein Bußgeld. Ebenso wurden drei Strafanzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und Drogen sichergestellt. Zwei E-Scooter nahm die Polizei ebenso an sich, sie waren nach Diebstählen zur Fahndung ausgeschrieben. Im Rahmen der Kontrollen wurde auch der Werner-Jacobi-Platz unter die Lupe genommen. Hier war jedoch niemand anzutreffen. Die Kontrollen stießen bei vielen Anwesenden auf Zuspruch und werden in Zukunft immer wieder erfolgen. (lubo)

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