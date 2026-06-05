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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Diebe gesucht

Iserlohn (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch zwei Wohnungseinbrüche an der Oestricher Straße aufgenommen. Die Tatzeit lässt sich in beiden Fällen nicht genauer eingrenzen. Zwischen dem 20. Mai und Mittwochnachmittag hebelten Unbekannte an der Oestricher Straße eine Hauseingangstür auf und durchwühlten das Haus. Die Täter flüchteten mit einem Tassenset. Zwischen dem 9. Dezember und Donnerstagnachmittag verschafften sich möglicherweise dieselben Täter gleich nebenan Zugang zu einem anderen Wohnhaus. Ein Nachbar beobachtete am Mittwoch eine verdächtige Person auf einem rot/schwarzen Fahrrad. Der 1,80 Meter große und etwa 35-jährige Mann hat dunkle Haare, einen dunklen Bart und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er wirkte, als stünde er unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln.

Am Mittwoch zwischen 12 und 16 Uhr wurde an der Nußbergstraße ein E-Scooter gestohlen. An dem Scooter hing noch ein abgelaufenes, grünes Versicherungskennzeichen. Am frühen Mittwochmorgen, zwischen 1 und 3.36 Uhr, wurde an der Mendener Straß ein roter Motorroller gestohlen, an dem ebenfalls noch ein grünes Versicherungskennzeichen hing. .

Am Hilborn sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in einen geparkten grauen Hyundai i20 eingedrungen. Sie durchwühlten das Fahrzeug und stahlen ein Navigationsgerät sowie Fahrzeug- und Versicherungsunterlagen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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