Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Lagerhalle
Meinerzhagen (ots)
Unbekannte haben sich in der Nacht auf Mittwoch Zutritt zu einer Lagerhalle an der Heerstraße verschafft. Sie schlugen ein Fenster ein und machten sich gewaltsam an einer Tür zu schaffen, entwendeten jedoch offenbar nichts. Nun ermittelt die Kripo und sucht unter Telefon 0235491990 Zeugen. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell