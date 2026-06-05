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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Büro

Lüdenscheid (ots)

An der Philippstraße wurde Bargeld aus einem Büro gestohlen. Unbekannte waren hier in der vergangenen Nacht in einen Büroraum eingebrochen und haben eine Geldkassette geknackt. Offenbar wurde dafür eine Tür am Gebäude aufgehebelt. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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