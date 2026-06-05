POL-MK: Einbruch in Büro

Schalksmühle (ots) - Ein 43-jähriger randalierte in der Nacht zu Dienstag im Flur eines Mehrfamilienhauses am Eschenweg. Als die Polizei hinzukam, richtete sich seine Aggression gegen die Beamten. Er stieß Beleidigungen aus, bedrohte sie und musste schließlich überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich mit Leibeskräften, schlug und trat nach den Polizisten und verletzte zwei Beamte ...

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