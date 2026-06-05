Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Büro
Lüdenscheid (ots)
An der Philippstraße wurde Bargeld aus einem Büro gestohlen. Unbekannte waren hier in der vergangenen Nacht in einen Büroraum eingebrochen und haben eine Geldkassette geknackt. Offenbar wurde dafür eine Tür am Gebäude aufgehebelt. (lubo)
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