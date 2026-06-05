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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Märkischer Kreis (ots)

In den vergangenen zwei Tagen hat es in Menden, Balve und Herscheid geblitzt. Hier die Ergebnisse.

In Herscheid wurden gestern 1670 Fahrzeuge an der Weißen Ahe gemessen. Zwischen 7.30-15.30 Uhr waren davon 182 zu schnell, 34 von ihnen erwartet ein Bußgeldbescheid. Am schnellsten fuhr ein Fahrzeugführer mit MK-Zulassung: er wurde mit 112 bei erlaubten 70 gemessen.

Vorgestern traf es Menden und Balve. Am Morgen wurde zunächst an der Arnsberger Straße gemessen. Hier wurde unter anderem ein Pkw aus dem MK mit 71 statt 30 vor einer Grundschule gemessen. Es folgt ein Fahrverbot. Danach folgte Grübeck: 8 von 86 Fahrzeugen fuhren zu schnell. Der Höchstwert lag bei 99 statt 70. Gegen Nachmittag traf es dann die Halinger Dorfstraße. Von 250 Fahrzeugen waren 25 zu schnell. Am schnellsten fuhr ein MK-Fahrzeug mit 44 km/h. Es folgte der Heimker Weg am späten Nachmittag: 13 von 123 Fahrzeugen waren zu zügig. Am schnellsten auch hier ein MK-Fahrzeugführer. Er fuhr 43 bei Tempo 30. Zwischen 18 und 20 Uhr wurde zudem am Hüingser Ring gemessen. Hier waren 22 der 101 gemessenen Fahrzeuge zu schnell. Der Höchstwert lag bei 50 km/h, erlaubt sind 30. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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