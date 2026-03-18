PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer landet in Polizei-Zelle

Lüdenscheid (ots)

Ein 46-jähriger Lüdenscheider soll gestern Morgen an der Bahnhofstraße gegen Fahrzeuge getreten und Passanten angepöbelt haben. Polizisten überwältigten den alkoholisierten Tatverdächtigen und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen versuchter Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 06:27

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Menden/ Hemer/ Iserlohn/ Altena (ots) - 1. Messstelle Menden, Oesberner Weg, Zeit 17.03.2026, 7:15 bis 9:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 189, Verwarngeldbereich 15, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 75 statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde HSK. 2. Messstelle Hemer, Hönnetalstraße, Zeit 17.03.2026, 10 bis 12:30 ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 10:44

    POL-MK: Fahndungsrücknahme: Senior aus Sümmern wohlauf

    Iserlohn (ots) - Nachdem eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto im Fahndungsportal erschien, wurde ein seit gestern vermisster Senior aus Iserlohn aufgefunden. Die Polizei klärt derzeit die Umstände seines Verschwindens und bedankt sich für die Hinweise. Die Fahndung wird aus dem Fahndungsportal entfernt. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 08:32

    POL-MK: Diebe und Vandalen

    Iserlohn (ots) - Aus einer Tiefgarage Am Hilborn wurden in der Nacht zum Montag zwei Fahrräder gestohlen. Es handelt sich um ein anthrazitfarbenes E-Mountainbike vom Typ Hardnine 7 und ein klassisches, schwarzes Mountainbike vom Typ Avalanche 3.0. Einen weiteren Diebstahl gab an der Gutenbergstraße. Aus einer Fahrradgarage in einem Parkhaus wurden ebenfalls Moutainbikes gestohlen. Abhanden gekommen sind ein schwarzes Cube sowie ein blau/silbernes Cannondale. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren