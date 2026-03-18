Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Randalierer landet in Polizei-Zelle
Lüdenscheid (ots)
Ein 46-jähriger Lüdenscheider soll gestern Morgen an der Bahnhofstraße gegen Fahrzeuge getreten und Passanten angepöbelt haben. Polizisten überwältigten den alkoholisierten Tatverdächtigen und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen versuchter Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt. (dill)
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