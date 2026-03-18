POL-MK: Randalierer landet in Polizei-Zelle

Iserlohn (ots) - Aus einer Tiefgarage Am Hilborn wurden in der Nacht zum Montag zwei Fahrräder gestohlen. Es handelt sich um ein anthrazitfarbenes E-Mountainbike vom Typ Hardnine 7 und ein klassisches, schwarzes Mountainbike vom Typ Avalanche 3.0. Einen weiteren Diebstahl gab an der Gutenbergstraße. Aus einer Fahrradgarage in einem Parkhaus wurden ebenfalls Moutainbikes gestohlen. Abhanden gekommen sind ein schwarzes Cube sowie ein blau/silbernes Cannondale. Der ...

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