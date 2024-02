Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schrauben im Sand

Online-Konten gehackt

Hemer (ots)

Ein Kind hat am Dienstag im Sand des Spielplatzes an der Ostenschlahstraße eine größere Zahl an Spaxschrauben gefunden. Der Elfjährige suchte mit einem Spielzeug-Metalldetektor im Sand nach "Schätzen". Am Auslauf einer Rutsche schlug das Gerät an, worauf der Junge im Sand buddelte und eine spitze Schraube nach der nächsten ausgrub. Der Junge brachte sie gemeinsam mit seinem Vater zur Polizei. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und informierte die Stadt.

Ein 25-jähriger Hemeraner hat am Dienstag Anzeige bei der Polizei erstattet, weil mehrere seiner Online-Konten gehackt wurden. Sein Mail-Account war plötzlich so eingestellt, dass alle Nachrichten automatisch gelöscht wurden. Über seinen Kleinanzeigen-Account wurden diverse elektronische Geräte wie Tablets und Mobiltelefone angeboten. Auch eine weitere Verkaufsplattform war betroffen. Offenbar hatte sich der unbekannte Täter erst kurz zuvor in die Konten "gehackt", so dass größerer Schaden vermieden wurde. Die Polizei ermittelt wegen Datenveränderung und Betrugs. Wie in diesem Fall der Zugriff gelingen konnte, ist noch unbekannt. Allerdings bieten Nutzer von Online-Diensten viel zu oft Tätern ein leichtes Spiel, indem sie ihre Zugänge mit Passwörtern wie "1234" oder "Passwort" versehen. Ein weiterer Fehler besteht darin, dieselben bzw. nur leicht variierte Kennwörter für viele Dienste nutzen. Dem E-Mail-Zugang kommt besondere Bedeutung zu, weil sich über den Passwörter für weitere Dienste ändern lassen. Die Polizei rät daher dringend zur Verwendung von längeren Passwörtern, die aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen sollten. Weitere Tipps: https://www.mach-dein-passwort-stark.de (cris)

