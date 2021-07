Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub auf Tankstelle.

Bild-Infos

Download

Menden (ots)

Am gestrigen Montagabend, gegen 21:10 Uhr, betrat ein unbekannter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle am Bräukerweg. Er forderte die Herausgabe von Bargeld und zeigte der Angestellten eine im Hosenbund steckende Pistole. Die Angestellte händigte dem Täter das verlangte Bargeld aus, welches er in einen mitgebrachten weißen Tragebeutel steckte und verließ das Tankstellengelände in Richtung Innenstadt. Die 35 jährige Angestellte blieb glücklicherweise unverletzt. Täterbeschreibung: männliche Person, ca. 170 bis 175 cm groß, schlanke Statur, zwischen 20 und 30 Jahre alt, kurze rote Haare , trug eine schwarze Baseballkappe, trug eine normale Klarsichtbrille im Gesicht, dunkelblauen Mundschutz vor Mund und Nase, schwarzes Sweatshirt mit weißer unbekannter Aufschrift oder weißem unbekanntem Emblem, hellblaue Jeanshose.

Sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder dem Täter nimmt die Polizei in Menden (02373- 9099-0 oder - 5122) entgegen.

Anlage: Foto

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell