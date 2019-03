Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub, Einbruch und Diebstahl aus Pkw angezeigt

Lüdenscheid (ots)

Graue Handtasche erbeutet Am Samstagabend, 09.03.3029, gegen 21:40 Uhr, kam es zu einem Überfall auf eine 33 jährige Lüdenscheiderin im Bereich der Brüderstraße. Die Geschädigte ging die Brüderstraße bergwärts in Richtung Kluser Straße. Sie bemerkte zwei Personen hinter sich. Kurz vor der Richardstraße überholte sie einer der Täter und blockierte ihr den Weg. Der maskierte Mann forderte in deutscher Sprache die Herausgabe ihrer Handtasche. Als sie diese nicht freiwillig herausgab, zog der Täter ein Messer und hielt es der Geschädigten gegen den Bauch. Als sie die Tasche freigab, flüchteten die Täter zurück in Richtung Elsa-Brändström-Straße. Die Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt. Täterbeschreibung: 1. Täter und Messerträger: Männlich, unauffällig / sportlich, 28-30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85m, Sturmhaube / Skimaske schwarze Hose (vmtl. Jeans), schwarze Jacke, schwarze Schuhe

2. Täter : Männlich, dicklich (mehr als Bauchansatz), 30-35 Jahre alt, ca. 1,80m, vmtl. dunkel Haare; Ansatz eines Drei-Tage-Bartes , schwarze Hose, schwarze Jeans Sachdienliche Hinweise zu dem Raub nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Einbruchsversuch in Büro

Altenaer Straße Zwei unbekannte Täter versuchen am 10.03.2019, gegen 01:33 Uhr, die Eingangstür zu den Büroräumen einer dortigen Autolackiererei aufzuhebeln. Eine Zeugin bemerkte die vermeintlichen Einbrecher und diese ließen von ihrem Vorhaben ab. Sie flüchteten in Richtung Lidl Parkplatz. Die Zeugin sah die beiden Einbrecher bereits gegen 19 Uhr im Bereich des späteren Tatortes. Zu dieser Zeit unternahmen die beiden Personen jedoch keine strafbaren Handlungen. Täterbeschreibung: Täter 1: 1,80m groß, 18-25 Jahre alt, dunkle Jacke, Kapuze über die Stirn gezogen, hell blaue Jeans, schmale Statur, dieser habe gegen 19 Uhr zusätzlich noch eine graue Kappe getragen

Täter 2: 1,80m groß, 18-25 Jahre alt, dunkle Jacke, Kapuze über die Stirn gezogen, hell blaue Jeans Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen ebenfalls an die Polizei in Lüdenscheid erbeten.

Bei einem weiteren Einbruchsversuch an der Altenaer Straße in unmittelbarer Nähe zur Autolackiererei schmissen die unbekannten Täter mit einem großen Stein die Scheibe einer Werkstatt ein. Die Täter gelangten ins Innere und lösten hierbei die Alarmanlage aus. Hierdurch bedingt flüchteten die Täter ohne Beute.

Kölner Straße Hier wurde am 08.03.2019, gegen 19:30 Uhr, auf dem Parkplatz Burger King aus einem grauen Opel Astra ein Handy der Marke Samsung Galaxy entwendet.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

