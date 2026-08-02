Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Meschede (ots)

Am 01.08.2026 kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Le-Puy-Straße. Eine 40jährige Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als ein 9jähriges Mädchen mit einem Tretroller plötzlich auf die Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind schwer verletzt wurde. Das Kind wurde einem Krankhaus zugeführt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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