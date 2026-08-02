Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bikepark

Schmallenberg (ots)

Am 01.08.2026, gegen 13:45 Uhr, stürzte ein 29jähriger Mountainbiker im Bikepark Gellinghausen. Bei dem Unfall wurde der Mountainbiker schwer verletzt und musste mittels eines Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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