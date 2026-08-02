PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bikepark

Schmallenberg (ots)

Am 01.08.2026, gegen 13:45 Uhr, stürzte ein 29jähriger Mountainbiker im Bikepark Gellinghausen. Bei dem Unfall wurde der Mountainbiker schwer verletzt und musste mittels eines Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 07:15

    POL-HSK: Brand einer Powerbank

    Olsberg (ots) - Am 01.08.2026, gegen 18:15 Uhr, entzündete sich vermutlich in der Hillerkstraße in Olsberg-Wulmeringhausen eine Powerbank in einer Tasche, so dass diese in Flammen aufging. Beim Versuch, die Powerbank aus der Tasche zu entfernen, erlitt eine 30jährige, weibliche Person Brandverletzungen an der Hand und dem Unterarm. Darüber hinaus erlitten sie und eine 58jährige, männliche Person eine Rauchgasintox. Beide Personen wurden Krankenhäusern zugeführt. Die ...

    mehr
  • 01.08.2026 – 08:42

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Sachschaden Flucht

    Marsberg (ots) - Am 31.07.2026, gegen 15:15 Uhr, kam es in Marsberg-Bredelar, auf der B7 in Fahrtrichtung Brilon zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Unfallverursacher scherte im Bereich der Geraden aus, um einen weiteren Unfallbeteiligten und LKW zu überholen. Dabei touchierte er den Außenspiegel eines Unfallbeteiligten. Der Unfallverursacher beendete jedoch seinen Überholvorgang und setzte seine Fahrt fort, ...

    mehr
  • 01.08.2026 – 08:14

    POL-HSK: Einbruch in eine Garage

    Arnsberg (ots) - Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum vom 30.04.2026 bis 31.07.2026 mittels auf flexen in eine angemietete Garage in der Grafenstraße in Arnsberg. Aus der Garage wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren