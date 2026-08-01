POL-HSK: Einbruch in eine Garage

Winterberg (ots) - Am 27.07.2026 ist es in Winterberg zu einer fahrlässigen Körperverletzung durch einen Hundebiss gekommen. Eine Frau hielt sich gegen 19 Uhr an einem Eiscafé in der Straße Am Waltenberg auf, als ein Mann mit seinem Hund an ihr vorbeiging. Der Hund biss die Frau in die rechte Taille. Die Geschädigte sprach den Hundehalter daraufhin an. Dieser soll ihr lediglich entgegnet haben, sie solle sich "nicht ...

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