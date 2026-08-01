Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in eine Garage
Arnsberg (ots)
Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum vom 30.04.2026 bis 31.07.2026 mittels auf flexen in eine angemietete Garage in der Grafenstraße in Arnsberg. Aus der Garage wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Arnsberg entgegen.
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