Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Sachschaden Flucht

Marsberg (ots)

Am 31.07.2026, gegen 15:15 Uhr, kam es in Marsberg-Bredelar, auf der B7 in Fahrtrichtung Brilon zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Unfallverursacher scherte im Bereich der Geraden aus, um einen weiteren Unfallbeteiligten und LKW zu überholen. Dabei touchierte er den Außenspiegel eines Unfallbeteiligten.

Der Unfallverursacher beendete jedoch seinen Überholvorgang und setzte seine Fahrt fort, ohne entsprechende Maßnahmen zu tätigen.

Bei dem flüchtigen Unfallverursacher handelt es sich um einen weißen Kleinwagen. Angaben zum Fahrzeugführer liegen nicht vor.

Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiwache Marsberg an.

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