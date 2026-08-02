Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand einer Powerbank

Olsberg (ots)

Am 01.08.2026, gegen 18:15 Uhr, entzündete sich vermutlich in der Hillerkstraße in Olsberg-Wulmeringhausen eine Powerbank in einer Tasche, so dass diese in Flammen aufging. Beim Versuch, die Powerbank aus der Tasche zu entfernen, erlitt eine 30jährige, weibliche Person Brandverletzungen an der Hand und dem Unterarm. Darüber hinaus erlitten sie und eine 58jährige, männliche Person eine Rauchgasintox.

Beide Personen wurden Krankenhäusern zugeführt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell