Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in ein Wohnhaus

Bestwig (ots)

Unbekannte Täter drangen am 31.07.2026, im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 21:40 Uhr, über bislang noch nicht geklärte Weise in ein Einfamilienwohnhaus in Bestwig-Ramsbeck in der Heinrich-Lübke-Straße ein. Beim Eindringen entstanden keine Beschädigungen. Zum derzeitigen Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Hinweise zu einem möglichen Täter liegen aufgrund einer Videoaufzeichnung vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hinweise bitten wir an die PW Meschede zu geben.

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