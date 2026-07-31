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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Büroräumlichkeiten

Winterberg (ots)

In der Nacht vom 29.07.2026 auf den 30.07.2026 zwischen 23:00 und 05:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Büroräumlichkeiten eines Wohnhauses im Eichenweg in Winterberg-Altenfeld. An einem ebenerdigen Fenster konnten Hebelspuren festgestellt werden. Das Büro wurde durchwühlt. Andere Räumlichkeiten des Gebäudes durchsuchten die unbekannten Täter augenscheinlich nicht. Die Täter entwendeten Bargeld sowie Kreditkarten.

Am 29.07. gegen 23:00 Uhr stellte eine weitere Anwohnerin des Eichenwegs Geräusche in ihrer Garage fest. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie dort zwei Personen. Kurz darauf entfernten sich die unbekannten Tatverdächtigen fußläufig in unbekannte Richtung. Aus der Garage wurde nichts entwendet.

Die unbekannten Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: Person 1:

   - Schmale Statur
   - Hellblaue Jeanshose
   - Grauer Kapuzenpullover

Person 2:

   - Korpulente Statur
   - Schwarze Hose
   - Schwarze Oberbekleidung

Ob ein Zusammenhang zwischen den Sachverhalten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981/9020-3611 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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