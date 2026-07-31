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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau nach Hundebiss verletzt - Zeugen gesucht

Winterberg (ots)

Am 27.07.2026 ist es in Winterberg zu einer fahrlässigen Körperverletzung durch einen Hundebiss gekommen. Eine Frau hielt sich gegen 19 Uhr an einem Eiscafé in der Straße Am Waltenberg auf, als ein Mann mit seinem Hund an ihr vorbeiging. Der Hund biss die Frau in die rechte Taille. Die Geschädigte sprach den Hundehalter daraufhin an. Dieser soll ihr lediglich entgegnet haben, sie solle sich "nicht so anstellen", und entfernte sich anschließend in Richtung Im Hohlen Seifen. Die Frau begab sich zur Behandlung ihrer Verletzung in ein örtliches Krankenhaus.

Bei dem Hund handelte es sich um eine hellbraune Bulldogge. Der Hundehalter kann wie folgt beschrieben werden:

   - Männlich
   - Ca. 55 Jahre
   - 170-180 cm groß
   - Glatze
   - 3-Tage-Bart
   - Schlanke Statur
   - Mehrere Tattoos
   - Jeans Short
   - T-Shirt / Hemd in dunkelgrau
   - Niederländischer Staatsangehöriger

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zum Hundehalter geben können, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981/9020-3611 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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