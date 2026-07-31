Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unbekannter Täter entwendete mehrere Scheibenwischer bzw. Wischblätter in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 29.07.2026 um 20:00 Uhr bis zum 31.07.2026 um 09:00 Uhr kam es in der Clemens-August-Straße in Alt-Arnsberg zu einem mehrfachen Diebstahl von Scheibenwischern bzw. Wischblättern. Ein bislang unbekannter Täter stellte die Schiebenwischer an mehreren Fahrzeugen hoch. Von insgesamt fünf Autos entwendete er in der Folge die Scheibenwischer bzw. Wischblätter. Nähere Hinweise zu dem unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-9020-3211 in Verbindung zu setzen.

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