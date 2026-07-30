PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Container auf Baustellengelände aufgebrochen

Arnsberg (ots)

Zwischen dem 28.07.2026 19:00 Uhr und dem 29.07.2026 07:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen Container auf einem Baustellengelände in der Straße Zum Besenberg in Arnsberg auf. Der Container war mit einem Vorhängeschloss verschlossen. Die Täter entwendeten Werkzeug aus dem Container sowie vom Baustellengelände selbst.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Carolin Krick
Telefon: 0291-9020-1142
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 07:46

    POL-HSK: 73-jähriger Fahrradfahrer aus Marsberg verletzt sich nach Sturz

    Marsberg (ots) - Am gestrigen Abend um 21:05 Uhr kam es in der Lillers-Straße in Marsberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Mann aus Marsberg befuhr die Lillers-Straße mit seinem Fahrrad aus Fahrtrichtung der B7 kommend. Zeitgleich kam ihm ein 26-jähriger Marsberger mit seinem Auto entgegen. Der Autofahrer überholte zu diesem Zeitpunkt einen vor sich ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 07:37

    POL-HSK: Beschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfall gesucht

    Arnsberg (ots) - Am Dienstag, den 28.07.2026, kam es gegen 11:30 Uhr in der Ludgeristraße in Arnsberg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine Anwohnerin beabsichtigte, von der Ludgeristraße aus in ihre Einfahrt einzufahren. Dabei touchierte sie ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Um den Verkehr nicht zu behindern, stellte die Anwohnerin ihr Auto in ihrer Einfahrt ab und ging anschließend zurück zur ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 07:36

    POL-HSK: Autodiebstahl in Sundern

    Sundern (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 29.07.2026, entwendete ein unbekannter Täter ein Auto von einem Bauernhof in der Straße Hof zum Broich in Sundern-Hellefeld. Das Grundstück ist nur über eine Zufahrt von der L686 aus erreichbar. Gegen 12:00 Uhr beobachtete der Hofeigentümer, wie ein schwarzer Jeep auf den Hof fuhr. Im weiteren Verlauf bemerkte der Eigentümer, dass sein eigenes Fahrzeug nicht mehr vor der Hauseingangstür abgestellt war. Bei dem entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren