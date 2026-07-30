Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Container auf Baustellengelände aufgebrochen

Arnsberg (ots)

Zwischen dem 28.07.2026 19:00 Uhr und dem 29.07.2026 07:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter einen Container auf einem Baustellengelände in der Straße Zum Besenberg in Arnsberg auf. Der Container war mit einem Vorhängeschloss verschlossen. Die Täter entwendeten Werkzeug aus dem Container sowie vom Baustellengelände selbst.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/9020-3211 zu melden.

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