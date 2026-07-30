Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 73-jähriger Fahrradfahrer aus Marsberg verletzt sich nach Sturz

Marsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 21:05 Uhr kam es in der Lillers-Straße in Marsberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Mann aus Marsberg befuhr die Lillers-Straße mit seinem Fahrrad aus Fahrtrichtung der B7 kommend. Zeitgleich kam ihm ein 26-jähriger Marsberger mit seinem Auto entgegen. Der Autofahrer überholte zu diesem Zeitpunkt einen vor sich befindlichen, unbeteiligten Fahrradfahrer. Zu einer Kollision zwischen dem 26- und 73-Jährigen kam es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Dennoch stürzte der 73-jähirge Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein örtliches Krankenhaus. Im weiteren Verlauf des Einsatzes ergaben sich bei dem 73-Jährigen Hinweise auf einen Alkoholkonsum. Die eingesetzten Polizisten ordneten bei dem Mann eine Blutprobenentnahme an. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell