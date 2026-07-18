Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 18.07.2026 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Hilfeleistung, offener Haftbefehl, Führen eines Kfz unter Einfluss von Betäubungsmitteln 38226 Salzgitter, Swindonstraße 53, 07:00 - 07:30 Uhr Am Samstagmorgen wurden zwei Funkstreifenwagen zu der o.g. Örtlichkeit entsandt. Aus dem dortigen Wohnhaus sollte nach Angaben von Zeugen Wasser aus der Haustür auf die Straße fließen. Auf Klingeln und Klopfen wurde den Beamten nicht geöffnet. Aus diesem Grund verschaffte sich die ebenfalls eingesetzte Berufsfeuerwehr der Stadt Salzgitter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt. In diesem Moment erschien der Bewohner vor Ort. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass gegen diese Person ein Haftbefehl vorlag. Aus diesem Grund wurde er zur hiesigen Dienststelle verbracht. Seine Lebensgefährtin fuhr mit ihrem Pkw ebenfalls zur hiesigen Dienststelle um den haftbefreienden Betrag zu entrichten. Die Beamten konnten hierbei eine augenscheinliche Beeinflussung von Betäubungsmitteln feststellen. Ein Urinvortest bestätigte den Anfangsverdacht, so dass bei ihr im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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