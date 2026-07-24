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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand eines Unterstandes auf Bauernhof im Ortsteil Gadern

Wald-Michelbach (ots)

Gegen 18.05 Uhr am heutigen frühen Abend (24.07.) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf einem Bauernhof in der Straße "In der Sange" gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Unterstand für Fahrzeuge des Hofbesitzers in Flammen. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Nach bisherigen Erkenntnissen ist niemand verletzt worden. Zur Brandursache sowie zum Sachschaden können bislang keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu wird das Kommissariat 10 der Polizei in Heppenheim übernehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Holger Grünewald
Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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