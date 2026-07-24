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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Einbrecher in Blumengeschäft/Geld erbeutet

Erbach (ots)

Auf Geld hatten es Kriminelle in der Nacht zum Freitag (24.07.) bei einem Einbruch in ein Blumengeschäft in der Illigstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in den Floristik-Betrieb und entwendeten anschließend Geld aus einer Kassette. Mit ihrer Beute flüchteten die ungebetenen Besucher vom Tatort. Sie hinterließen zudem einen Schaden von rund 1000 Euro.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 20) unter der Rufnummer 06062/953-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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