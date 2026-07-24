Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Semd: Circa 1.700 Kilogramm zu viel auf der Waage

Polizei untersagt Weiterfahrt

Groß-Umstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag (22.7.) kontrollierten Beamte der Polizeistation Dieburg auf der Bundesstraße 26 gegen 14 Uhr einen Transporter, der zuvor als Pannenfahrzeug gemeldet wurde und ein Rad verloren haben soll. Die Gesetzeshüter nahmen das Fahrzeug näher unter die Lupe und hatten schnell den Verdacht, dass er erheblich überladen war. Der Sprinter wies eine zulässige Gesamtmasse von 3,5 Tonnen auf, das Leergewicht betrug gemäß den Zulassungsdokumenten 2,8 Tonnen. Bevor der 30-jährige Fahrer die Polizei zu einer Waage begleiten musste, wurde sein Hinterrad wieder angebracht. Anschließend ergab eine Verwiegung ein tatsächliches Gewicht von circa 5,2 Tonnen. Somit lag die Überladung bei rund 1.700 Kilogramm. Die Weiterfahrt wurde ihm unter diesen Umständen untersagt. Aufgrund des Überschreitens der zulässigen Gesamtmasse muss er sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

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