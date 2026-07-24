PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Semd: Circa 1.700 Kilogramm zu viel auf der Waage
Polizei untersagt Weiterfahrt

Groß-Umstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag (22.7.) kontrollierten Beamte der Polizeistation Dieburg auf der Bundesstraße 26 gegen 14 Uhr einen Transporter, der zuvor als Pannenfahrzeug gemeldet wurde und ein Rad verloren haben soll. Die Gesetzeshüter nahmen das Fahrzeug näher unter die Lupe und hatten schnell den Verdacht, dass er erheblich überladen war. Der Sprinter wies eine zulässige Gesamtmasse von 3,5 Tonnen auf, das Leergewicht betrug gemäß den Zulassungsdokumenten 2,8 Tonnen. Bevor der 30-jährige Fahrer die Polizei zu einer Waage begleiten musste, wurde sein Hinterrad wieder angebracht. Anschließend ergab eine Verwiegung ein tatsächliches Gewicht von circa 5,2 Tonnen. Somit lag die Überladung bei rund 1.700 Kilogramm. Die Weiterfahrt wurde ihm unter diesen Umständen untersagt. Aufgrund des Überschreitens der zulässigen Gesamtmasse muss er sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 09:07

    POL-DA: Bensheim: Kriminelle geben sich als Wasserwerker aus/Polizei warnt vor Masche

    Bensheim (ots) - Zwei Kriminelle haben am Donnerstagmittag (23.07.) mit der Masche des Falschen Wasserwerkers Beute gemacht. Kurz nach 12.30 Uhr klingelte ein bislang noch unbekannter Täter bei einer lebensälteren Frau in der Riedstraße und gab sich als Wasserwerker aus. Die Seniorin ließ den Unbekannten in ihr Haus. Hier lenkte er die Bewohnerin im Bad ab, indem ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 09:00

    POL-DA: Groß-Gerau: Während der Fahrt am "Joint" gezogen/ 28-jähriger gibt Gas

    Groß-Gerau (ots) - Einen Autofahrer wollten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Donnerstagnachmittag (23.07.), kurz nach 16.00 Uhr, zwischen Wolfskehlen und Dornheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die Beamten beobachteten den Mann zuvor dabei, als er während der Fahrt an einem "Joint" zog. Er missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, gab stattdessen Gas ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren